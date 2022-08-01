Нижегородцев проинформируют об угрозе возникновения пожаров через систему оповещения 20 и 21 августа

Нижегородцев проинформируют об угрозе пожаров и безопасности на воде через систему оповещения 20 и 21 августа. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".
Согласно информации, оповещения будут начинаться в 11:00. Также будет транслироваться информация о безопасности на воде.
Как пояснили в управлении, информирование будет проведено в качестве профилактических мероприятий по пожарной безопасности, безопасности населения на водных объектах в Нижнем Новгороде.
Напомним, чрезвычайная пожароопасность лесов установилась местами по Нижегородской области до 26 августа.
Также спасатели призывают нижегородцев соблюдать требования безопасности на пляже.
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