Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 20 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
19 августа 2022 19:28  [52] Егор Поляков рассказал о нижегородских сервисах для интеграции в федеральную платформу "ГосТех"
19 августа 2022 18:59  [92] Улицы Нижегородского и Канавинского районов перекроют 20 и 21 августа для проведения забега
19 августа 2022 18:48  [79] Активисты передали более 700 кг корма, медикаменты и игрушки для бездомных животных
19 августа 2022 18:29  [101] Нижегородцев проинформируют об угрозе возникновения пожаров через систему оповещения 20 и 21 августа
19 августа 2022 18:08  [123] Двадцати горожанам присвоены звания "Почетный ветеран Нижнего Новгорода"
19 августа 2022 17:59  [96] Уже около 500 человек посетили экскурсии по объектам Нижегородского водоканала
19 августа 2022 17:09  [259] Рекомендация о ношении масок снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области
19 августа 2022 16:56  [115] Делегации городов-побратимов и партнеров посетили Нижний Новгород в преддверии Дня города
19 августа 2022 16:28  [252] Единовременное вознаграждение для бойцов нижегородского танкового батальона имени Минина увеличено до 300 тыс. рублей
19 августа 2022 16:07  [141] Три новых маршрута по Нижнему Новгороду появились на портале Russpass
Общество

Нижегородцев проинформируют об угрозе возникновения пожаров через систему оповещения 20 и 21 августа

19 августа 2022 18:29  [101] Общество

Нижегородцев проинформируют об угрозе пожаров и безопасности на воде через систему оповещения 20 и 21 августа. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, оповещения будут начинаться в 11:00. Также будет транслироваться информация о безопасности на воде.

Как пояснили в управлении, информирование будет проведено в качестве профилактических мероприятий по пожарной безопасности, безопасности населения на водных объектах в Нижнем Новгороде.

Напомним, чрезвычайная пожароопасность лесов установилась местами по Нижегородской области до 26 августа.

Также спасатели призывают нижегородцев соблюдать требования безопасности на пляже.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph