Чрезвычайная пожароопасность лесов установилась местами по Нижегородской области до 26 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Чрезвычайная пожароопасность лесов установилась местами по Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в период с 20 по 26 августа по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках. Также во время посещения леса не следует оставлять стекло, мусор, бутылки на открытой местности, чтобы не спровоцировать пожар.

Ранее сообщалось, что в этом году изменилась административная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. А штраф за разведение огня в лесах Нижнего Новгорода увеличен до 20 тысяч рублей.

Напомним, Глеб Никитин с 18 августа ввёл режим ЧС в Нижегородской области из-за природного пожара в Воротынском районе, где происходит активное горение леса на площади в 800 га.

Также с 19 августа введен запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей Нижегородской области.