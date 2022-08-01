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Площадь лесного пожара в Воротынском районе увеличилась до 4110 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, на месте пожара работают силы и средства Республик Татарстан и Чувашской Республик, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей.
Для тушения пожара используется два вертолета Ми-8, которые уже произвели 58 сбросов общим объемом 174 тонны воды.
Всего к тушению привлечено 638 человек, 143 единицы техники, в том числе от МЧС - 276 человек и 57 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожарные из Тюмени и Татарстана прибыли тушить лесной пожар в Воротынском районе.
Напомним, Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара в Воротынском районе. В регионе до 26 августа установилась чрезвычайная пожароопасность лесов.
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