Площадь лесного пожара в Воротынском районе увеличилась до 4110 га Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Площадь лесного пожара в Воротынском районе увеличилась до 4110 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, на месте пожара работают силы и средства Республик Татарстан и Чувашской Республик, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей.

Для тушения пожара используется два вертолета Ми-8, которые уже произвели 58 сбросов общим объемом 174 тонны воды.

Всего к тушению привлечено 638 человек, 143 единицы техники, в том числе от МЧС - 276 человек и 57 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожарные из Тюмени и Татарстана прибыли тушить лесной пожар в Воротынском районе.

Напомним, Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара в Воротынском районе. В регионе до 26 августа установилась чрезвычайная пожароопасность лесов.