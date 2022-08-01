Пожарные из Тюмени и Татарстана прибыли тушить лесной пожар в Воротынском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожарные из Тюмени и Татарстана прибыли тушить лесной пожар в Воротынском районе. Об этом сообщили в ФБУ "Авиалесоохрана".

Согласно информации, в соответствии с обращением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регион для помощи в стабилизации обстановки с лесными пожарами прибыли 50 десантников-пожарных Тюменской Авиалесоохраны.

Также помощь в тушении пожаров нижегородским огнеборцам окажут 10 работников ГБУ "Лесопожарный центр Республики Татарстан".

В настоящее время в Нижегородской области зафиксировано 2 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4 110 га.

Напомним, Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара. Площадь пожара в Воротынском районе составляет уже 3800 га. В регионе до 26 августа установилась чрезвычайная пожароопасность лесов.

Также ранее сообщалось, что тушивший лесной пожар в Воротынском районе лесовод найден мертвым в своей палатке.