1,6 млрд рублей выделено на камеры наблюдения в Нижнем Новгороде
Нижегородская "бережливая" поликлиника признана лучшей в России
Введён запрет на продажу детям зажигалок и баллончиков с газом
Производство текстиля запустят в Володарске в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 6 октября 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 октября 2022 19:15  [186] Семь нижегородцев получили премии Минкультуры РФ за вклад в музыкальную педагогику
05 октября 2022 18:14  [168] Нижегородская филармония 8 октября открывает новый концертный сезон 2022-2023
05 октября 2022 16:24  [167] Фестиваль документального кино Beat Weekend 2022 стартовал в Нижнем Новгороде 5 октября на трех площадках
04 октября 2022 15:06  [228] Библиотека по модельному стандарту открылась в Мулино Нижегородской области
04 октября 2022 13:25  [214] И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink
04 октября 2022 10:58  [287] Выставка картин эпохи Возрождения откроется на улице Возрождения в Нижнем Новгороде 6 октября
03 октября 2022 16:50  [319] Опера "Орфей и Эвридика" снова прозвучит в Пакгаузах на Стрелке 6 и 7 октября
30 сентября 2022 15:26  [371] Центральная библиотека им. Бориса Корнилова открылась после ремонта в Семенове
30 сентября 2022 14:56  [387] Нижегородцы смогут посетить выставку "Городской пленэр в самом красивом городе России" в НГХМ
29 сентября 2022 16:23  [475] Столетие семеновской матрешки отметят в Нижегородской области 8 октября
Культура и отдых

Фестиваль документального кино Beat Weekend 2022 стартовал в Нижнем Новгороде 5 октября на трех площадках

05 октября 2022 16:24  [167] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль документального кино Beat Weekend 2022 стартовал в Нижнем Новгороде 5 октября на трех площадках. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, фестиваль проходит с 5 по 16 октября в кинотеатрах "Орленок", "Рекорд" и "Синема Парк Фантастика".

В основную программу вошли 4 картины: "Кубрик о Кубрике", посвященный самому загадочному режиссеру XX века; "Детки" о нью-йоркских подростках-скейтерах; "Атлантида" - драма о молодости на фоне пейзажей Венеции; "Посмотри на меня: XXXTentacion" - байопик о погибшем рэпере.

Ознакомиться с полной программой и приобрести билеты можно по ссылке. Все сеансы 18+.

Кроме того, в рамках образовательной программы фестиваля Beat Weekend состоятся следующие кинопоказы:

- 7 октября - фильм "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине" в "Рекорде" представит музыкальный энтузиаст и арт-директор бара Cargo Cult Ксюша Шмелева. Она расскажет о музыкальной сцене Берлина 70-80-х годов.

- 8 октября, перед показом фильма "Кубрик о Кубрике", в "Орленке" с лекцией "Загадка Кубрика" выступит соведущая подкаста о кино и книгах "Партнерский материал" Лида Кравченко.

- 12 октября на лекции "Город, которого не было" (после фильма "Атлантида") культуролог Алексей Старков порассуждает, как приключенческий сюжет о ночных гонках на моторных лодках по акватории Венеции обернулся мультижанровым полотном о юности на фоне "вечного города" и как в этой ленте работает синтез видеоарта, кино и музыки.

- 14 октября фильм "Рейв в Иране" в "Орленке" представит музыкант и диджей Dj No Regular Meat. Он расскажет, как документальное исследование о диджеях и промоутерах, которые проводят закрытые вечеринки в мусульманской стране, пересекается с нижегородской техно-действительностью.

- 9 октября в "Рекорде" пройдет специальный благотворительный показ фильма "ПОМОЩЬ ДОК", вся выручка от которого будет переведена проекту в "Резервный фонд помощи подопечным".

Напомним, опера "Орфей и Эвридика" снова прозвучит в Пакгаузах на Стрелке 6 и 7 октября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
29 сентября 2022 10:50Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph