Фестиваль документального кино Beat Weekend 2022 стартовал в Нижнем Новгороде 5 октября на трех площадках Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль документального кино Beat Weekend 2022 стартовал в Нижнем Новгороде 5 октября на трех площадках. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, фестиваль проходит с 5 по 16 октября в кинотеатрах "Орленок", "Рекорд" и "Синема Парк Фантастика".

В основную программу вошли 4 картины: "Кубрик о Кубрике", посвященный самому загадочному режиссеру XX века; "Детки" о нью-йоркских подростках-скейтерах; "Атлантида" - драма о молодости на фоне пейзажей Венеции; "Посмотри на меня: XXXTentacion" - байопик о погибшем рэпере.

Ознакомиться с полной программой и приобрести билеты можно по ссылке. Все сеансы 18+.

Кроме того, в рамках образовательной программы фестиваля Beat Weekend состоятся следующие кинопоказы:

- 7 октября - фильм "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине" в "Рекорде" представит музыкальный энтузиаст и арт-директор бара Cargo Cult Ксюша Шмелева. Она расскажет о музыкальной сцене Берлина 70-80-х годов.

- 8 октября, перед показом фильма "Кубрик о Кубрике", в "Орленке" с лекцией "Загадка Кубрика" выступит соведущая подкаста о кино и книгах "Партнерский материал" Лида Кравченко.

- 12 октября на лекции "Город, которого не было" (после фильма "Атлантида") культуролог Алексей Старков порассуждает, как приключенческий сюжет о ночных гонках на моторных лодках по акватории Венеции обернулся мультижанровым полотном о юности на фоне "вечного города" и как в этой ленте работает синтез видеоарта, кино и музыки.

- 14 октября фильм "Рейв в Иране" в "Орленке" представит музыкант и диджей Dj No Regular Meat. Он расскажет, как документальное исследование о диджеях и промоутерах, которые проводят закрытые вечеринки в мусульманской стране, пересекается с нижегородской техно-действительностью.

- 9 октября в "Рекорде" пройдет специальный благотворительный показ фильма "ПОМОЩЬ ДОК", вся выручка от которого будет переведена проекту в "Резервный фонд помощи подопечным".

Напомним, опера "Орфей и Эвридика" снова прозвучит в Пакгаузах на Стрелке 6 и 7 октября.