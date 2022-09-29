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Культура и отдых

Опера "Орфей и Эвридика" снова прозвучит в Пакгаузах на Стрелке 6 и 7 октября

03 октября 2022 16:50  [276] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина 6 и 7 октября снова даст оперу Кристофа Виллибальда Глюка "Орфей и Эвридика", премьера которой состоялась летом 2022 года. Это был первый глобальный проект нового художественного руководства театра - художественного руководителя Алексея Трифонова и главного дирижёра Дмитрия Синьковского, а также режиссёров-новаторов Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова

У всех, кто не успел увидеть постановку в первые дни премьеры или хочет насладиться ей повторно, появилась такая возможность - причём также в Концертном зале Пакгаузы на Стрелке.

Зрителям будет представлена современная интерпретация оперы, которая сочетается с философской глубиной мысли и эффектным действом. А музыкальная концепция спектакля объединила несколько авторских редакций "Орфея" – венскую, парижскую, пармскую и неаполитанскую.

Блистательная работа оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского, чарующий вокал солисток и хора, завораживающая сценография, инопланетные костюмы и теневой театр произведут на зрителей неизгладимое впечатление.

6 октября на сцену выйдут Яна Дьякова в партии Орфея, Анастасия Джилас в партии Эвридики, Светлана Ползикова в партии Амура.

7 октября партию Орфея исполнит Дарья Телятникова, партию Эвридики – Татьяна Иващенко, Амура – Лилия Гайсина.

Приобрести билеты на оперу можно по ссылке.

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Теги:
Музыка Пакгаузы Театры
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