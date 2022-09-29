Опера "Орфей и Эвридика" снова прозвучит в Пакгаузах на Стрелке 6 и 7 октября

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Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина 6 и 7 октября снова даст оперу Кристофа Виллибальда Глюка "Орфей и Эвридика", премьера которой состоялась летом 2022 года. Это был первый глобальный проект нового художественного руководства театра - художественного руководителя Алексея Трифонова и главного дирижёра Дмитрия Синьковского, а также режиссёров-новаторов Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова
У всех, кто не успел увидеть постановку в первые дни премьеры или хочет насладиться ей повторно, появилась такая возможность - причём также в Концертном зале Пакгаузы на Стрелке.
Зрителям будет представлена современная интерпретация оперы, которая сочетается с философской глубиной мысли и эффектным действом. А музыкальная концепция спектакля объединила несколько авторских редакций "Орфея" – венскую, парижскую, пармскую и неаполитанскую.
Блистательная работа оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского, чарующий вокал солисток и хора, завораживающая сценография, инопланетные костюмы и теневой театр произведут на зрителей неизгладимое впечатление.
6 октября на сцену выйдут Яна Дьякова в партии Орфея, Анастасия Джилас в партии Эвридики, Светлана Ползикова в партии Амура.
7 октября партию Орфея исполнит Дарья Телятникова, партию Эвридики – Татьяна Иващенко, Амура – Лилия Гайсина.
Приобрести билеты на оперу можно по ссылке.
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