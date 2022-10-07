Депутаты ЗСНО поддержали выделение средств на военный социальный контракт Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили выделение средств на реализацию регионального комплекса мер поддержки –военного социального контракта.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, соответствующее решение было принято на заседании комитета по бюджету и налогам ЗСНО.

На сегодняшний день в бюджете Нижегородской области на эти цели закладываются средства в размере 331,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание региона проект бюджета на 2023 год.