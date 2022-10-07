Почти 700 млн рублей дополнительно направят на поддержку нижегородских семей с детьми Экономика

НИА "Нижний Новгород"

На уровне региона приняты дополнительные меры по поддержке семей с детьми. Депутаты нижегородского Заксобрания утвердили очередную корректировку областного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, согласно принятым изменениям более чем 700 млн рублей направят на ежемесячную выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет. Еще почти 117 млн рублей выделяется на ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка либо последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Кроме того, более 331 млн рублей предусмотрено на финансирование военного социального контракта.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, на решение социальных вопросов выделены значительные средства. По словам губернатора, власти региона предусмотрели в бюджете расходные статьи, связанные с поддержкой мобилизованных нижегородцев и членов их семей.

"Также мы будем поддерживать малый бизнес, сотрудники которого были мобилизованы, поможем предпринимателям с кредитами, лизингом. Предусмотрим региональную поддержку там, где нет решений на федеральном уровне", - сказал Глеб Никитин.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что регион смог избежать резкого спада в экономике.

"Все дополнительные средства мы направляем на социально значимые цели – в соответствии с решением губернатора оказываем поддержку мобилизованным, продолжаем повышать зарплату бюджетникам, выделяем ассигнования на лекарственное обеспечение региональных льготников", - отметил спикер ЗСНО.

Ранее губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание региона проект бюджета на 2023 год.