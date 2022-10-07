Гидротехническое сооружение на реке Кишма в Павловском районе отремонтируют во втором квартале 2023 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт плотины на реке Кишма в Павловском районе завершится во втором квартале 2023 года. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, ремонт данного ГТС необходим для дальнейшего проведения работ по расчистке озера Тосканка вблизи Ворсмы.

Министр экологии региона Денис Егоров провел выездное совещание на объекте. По его словам, водоем является памятником природы регионального значения, в озере обитает множество редких видов птиц и млекопитающих.

В современных границах озеро Тосканка является водохранилищем, расположенным в русле реки Кишмы, а уровень воды регулируется при помощи ГТС.

"На территории памятника природы запрещено проведение всех видов капитальных работ. Поэтому после прохождения государственной экспертизы в паспорт особо охраняемой природной территории внесены изменения, позволяющие нам отремонтировать гидроузел. После полного обследования водного объекта и прохождения всех необходимых экспертиз будет выбран способ очистки акватории озера от излишнего зарастания водной растительностью и для очистки от донных отложений", - отметил Денис Егоров.

Ранее сообщалось, что почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений обследовано в Нижегородской области.