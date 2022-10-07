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Маршруты трех автобусов в Нижнем Новгороде изменятся из-за дорожных работ. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, из-за ремонта дороги на пересечении улицы Полтавской с Республиканской изменять путь маршруты А-3, А-19, А-27.
Автобусы будут следовать по улицам Белинского, Ижорской и Республиканской.
Ранее сообщалось, что движение трамвая №7 будет приостановлено из-за замены трамвайных путей.
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