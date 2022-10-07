Маршруты трех автобусов в Нижнем Новгороде изменятся из-за дорожных работ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Маршруты трех автобусов в Нижнем Новгороде изменятся из-за дорожных работ. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, из-за ремонта дороги на пересечении улицы Полтавской с Республиканской изменять путь маршруты А-3, А-19, А-27.

Автобусы будут следовать по улицам Белинского, Ижорской и Республиканской.

Ранее сообщалось, что движение трамвая №7 будет приостановлено из-за замены трамвайных путей.