Подземный переход у Дворца спорта в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт подземного пешеходного перехода у Дворца Спорта в Нижнем Новгороде запланирован на 2023 год. Об этом сообщается на странице Глеба Никитина Вконтакте.

Жительница города пожаловалась губернатору на плохое состояние ступеней в переходе. По словам подписчицы главы региона, из-за плохого состояния покрытия прохожие тут нередко падают.

Глава Советского района Сергей Колотов сообщил, что проектно-сметная документация на ремонт перехода уже разработана. В бюджете Нижнего Новгорода предусмотрено финансирование на данный вид работ в 2023 году.

Как сообщалось ранее, разрабатывается проектно-сметная документация для обустройства новых козырьков и проведения ремонта ступеней лестницы в подземном переходе у Дворца спорта. Также сообщалось, что подземный переход у Дворца спорта в Нижнем Новгороде отремонтируют за 2,7 млн рублей.