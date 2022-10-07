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Общество

Подземный переход у Дворца спорта в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году

07 ноября 2022 11:32  [66] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт подземного пешеходного перехода у Дворца Спорта в Нижнем Новгороде запланирован на 2023 год. Об этом сообщается на странице Глеба Никитина Вконтакте.

Жительница города пожаловалась губернатору на плохое состояние ступеней в переходе. По словам подписчицы главы региона, из-за плохого состояния покрытия прохожие тут нередко падают.

Глава Советского района Сергей Колотов сообщил, что проектно-сметная документация на ремонт перехода уже разработана. В бюджете Нижнего Новгорода предусмотрено финансирование на данный вид работ в 2023 году.  

Как сообщалось ранее, разрабатывается проектно-сметная документация для обустройства новых козырьков и проведения ремонта ступеней лестницы в подземном переходе у Дворца спорта. Также сообщалось, что подземный переход у Дворца спорта в Нижнем Новгороде отремонтируют за 2,7 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Ремонтные работы
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