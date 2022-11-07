Почти 600 человек прошли реабилитацию в больнице им. Семашко в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Людмила Серая

Почти 600 пациентов с нарушением функции центральной нервной системы прошли медицинскую реабилитацию в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, помощь в профильном отделении каждый год получает более 650 человек.

Отделение медицинской реабилитации было создано в 2020 году. Прохождение специализированного лечения на базе больницы является одним из этапов трехступенчатой системы восстановления нарушений центральной нервной системы.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, помощь оказывается людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговую травму, оперативное вмешательство на головном или спинном мозге, позвоночно-спинальную травму.

В отделении работают врач-невролог, врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, логопед, медицинский психолог, психотерапевт – под руководством врача по физической и реабилитационной медицине. Также здесь развернуто 30 специализированных коек, а палаты рассчитаны на пребывание 2-3 человек.

Сам процесс лечения включает в себя лекарственную и немедикаментозную терапию, включающую в себя лечебную физкультуру, массаж, механотерапию и другое. Также внимание уделяется психотерапии.

Как добавили в Минздраве Нижегородской области, отделения реабилитации также работают на базе городской больницы №13 и городской больницы №33 Нижнего Новгорода. Кроме того, пройти реабилитационные и восстановительные мероприятия можно в пансионатах и санаториях.

Ранее сообщалось, что служба психологической помощи начала свою работу в больнице №39 Нижнего Новгорода.