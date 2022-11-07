Общая готовность проблемного ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде составляет 37% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общая готовность проблемного ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде составляет 37%. Об этом сообщили в региональной дирекции по строительству.

Согласно информации, на стройплощадке началась установка башенного крана, что позволит начать устройство монолитных конструкций 19-25 этажей дома, а также фасада и кровли здания.

Сейчас в доме продолжается кирпичная кладка внутренних перегородок, устройство наружных и внутренних стен. На данный момент монолитные работы выполнены на 60%, устройство кирпичной кладки - на 35%. Общая готовность жилого комплекса оценивается в 37%.

По словам начальника управления строительства региональной дирекции Дениса Ляшенко, в ближайшее время начнется заполнение оконных проемов и витражей лоджий, прокладка инженерных сетей и организация электроснабжения.

Всего на объекте задействовано 34 человека.

Напомним, что ООО "Вертикаль" - бывший застройщик нижегородского ЖК "Солнечный", в который входит высотка "Гелиос", был признан банкротом в декабре 2020 года.

Компания прекратила строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе того же года правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. Уже в 2021 года в отношении ООО "Вертикаль" было возбуждено уголовное дело.

Три недостроя компании - два в ЖК "Солнечный" и жилой дом "Гелиос" - объединили 347 дольщиков. Сроки строительства этих домов истекли в 2020 году, а сроки аренды застройщиком земельного участка – ещё в 2016-м.

Ранее сообщалось, что монолитные работы завершены в ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде.