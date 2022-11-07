Монолитные работы завершены в ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Монолитные работы завершены в ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в дирекции по строительству.

Согласно информации, сейчас в доме идут фасадные работы, штукатурка стен, утепление цокольной части здания, монтаж слаботочной системы, устройство пола автопарковки и полов на этажах, герметизация оконных швов, устройство электропроводки и системы освещения, монтаж системы отопления, а также ведется благоустройство территории.

По словам начальника управления по строительству региональной дирекции по строительству Дениса Ляшенко, на объекте работают более 100 человек. Завершается устройство фасадов и кирпичной кладки цоколя, начаты отделочные работы в помещениях. Также ведется прокладка инженерных сетей и завершается монтаж лифтового оборудования.

Напомним, что ООО "Вертикаль" - бывший застройщик нижегородского ЖК "Солнечный", был признан банкротом в декабре 2020 года.

Компания прекратила строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе того же года правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. Уже в январе 2021 года в отношении ООО "Вертикаль" было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что готовность дома №6-8 в нижегородском ЖК "Квартал Европейский" достигла 90%.