Новобазарные склады у площади Горького в Нижнем Новгороде будут снесены Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новобазарные склады у площади Горького в Нижнем Новгороде будут снесены. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, ООО СЗ "РегионИнвест52" внес на рассмотрение в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки вопрос о предоставлении разрешения на использование участка в границах улиц Горького, Новой, Ильинской и площади Горького для многоэтажной жилой застройки.

Новобазарные склады по улице Новая, 38, находящиеся в зоне планируемой застройки, являются собственностью МВД. Комиссия предложила сохранить и отреставрировать здание, но собственник уже принял решение о сносе, так как здание не является объектом культурного наследия.

При этом памятник истории и культуры дом Алеши Пешкова на улице Горького, 74 не будет снесен.

Ранее сообщалось, что пристрой к администрации Советского района планируется снести к концу ноября.