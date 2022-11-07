Фото:
Новобазарные склады у площади Горького в Нижнем Новгороде будут снесены. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, ООО СЗ "РегионИнвест52" внес на рассмотрение в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки вопрос о предоставлении разрешения на использование участка в границах улиц Горького, Новой, Ильинской и площади Горького для многоэтажной жилой застройки.
Новобазарные склады по улице Новая, 38, находящиеся в зоне планируемой застройки, являются собственностью МВД. Комиссия предложила сохранить и отреставрировать здание, но собственник уже принял решение о сносе, так как здание не является объектом культурного наследия.
При этом памятник истории и культуры дом Алеши Пешкова на улице Горького, 74 не будет снесен.
Ранее сообщалось, что пристрой к администрации Советского района планируется снести к концу ноября.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+