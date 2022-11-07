Ремонт десяти старинных домов ведется на улице Карла Маркса в Арзамасе

Фото: администрация Арзамаса
НИА "Нижний Новгород"
В рамках реконструкции исторического центра Арзамаса в настоящее время проходит ремонт десяти старинных домов на улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации, параллельно ведется работа по покраске фасадов зданий в историческом центре. Отмечается, что дом XIX века по улице Карла Маркса, 24 уже отремонтирован в рамках фестиваля "Том Сойер Фест".
Ранее сообщалось, что десять территорий комплексно благоустроили в Арзамасе 2022 году. Также сообщалось, что в рамках фестиваля "Том Сойер Фест" в Арзамасе будут отремонтированы старинные дома на улице Карла Маркса.
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