Ремонт десяти старинных домов ведется на улице Карла Маркса в Арзамасе Общество

Фото: администрация Арзамаса

НИА "Нижний Новгород"

В рамках реконструкции исторического центра Арзамаса в настоящее время проходит ремонт десяти старинных домов на улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, параллельно ведется работа по покраске фасадов зданий в историческом центре. Отмечается, что дом XIX века по улице Карла Маркса, 24 уже отремонтирован в рамках фестиваля "Том Сойер Фест".

Ранее сообщалось, что десять территорий комплексно благоустроили в Арзамасе 2022 году. Также сообщалось, что в рамках фестиваля "Том Сойер Фест" в Арзамасе будут отремонтированы старинные дома на улице Карла Маркса.