Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с возможным загрязнением прибрежной полосы Волги около Балахны Общество

Фото: пресс-служба ведомства

НИА "Нижний Новгород"

Инспекторы межрегионального Управления Росприроднадзора выехали на место после информации о возможном загрязнении берега Волги в Балахнинском районе 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, устанавливаются возможные причины появления зеленого вещества в прибрежной полосе.

Совместно с сотрудниками лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" был произведен отбор проб природной воды в Волге, ожидаются результаты лабораторных исследований. По итогам этой работы будет принято решение о дальнейших действиях Росприроднадзора в рамках имеющихся полномочий.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор рассчитал размер вреда от разлива нефтепродуктов в районе Волжской набережной.