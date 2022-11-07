Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с возможным загрязнением прибрежной полосы Волги около Балахны

Фото: пресс-служба ведомства
НИА "Нижний Новгород"
Инспекторы межрегионального Управления Росприроднадзора выехали на место после информации о возможном загрязнении берега Волги в Балахнинском районе 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, устанавливаются возможные причины появления зеленого вещества в прибрежной полосе.
Совместно с сотрудниками лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" был произведен отбор проб природной воды в Волге, ожидаются результаты лабораторных исследований. По итогам этой работы будет принято решение о дальнейших действиях Росприроднадзора в рамках имеющихся полномочий.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор рассчитал размер вреда от разлива нефтепродуктов в районе Волжской набережной.
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