Жителей Нижнего Новгорода предупредили о возможных перебоях в работе транспорта из-за сильного ветра Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Перебои в работе общественного транспорта могут возникнуть в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, порывы сильного ветра могут провоцировать падение деревьев, рекламных конструкций, а также обрыв электросетей, что вызывает перебои в работе общественного транспорта, аварии и пробки.

Прогнозируется, что сильный ветер в Нижегородской области сохранится до вечера сегодняшнего дня.

О возникающих проблемах в работе транспорта нижегородцы могут сообщить по телефону 422-28-25.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 ноября в Нижнем Новгороде сильным ветром было повалено более 30 деревьев. В минувшие выходные над Нижегородской областью прошел мощный циклон.

В некоторых населенных пунктах наблюдались отключения электричества. Сейчас электроснабжение в Нижегородской области полностью восстановлено.