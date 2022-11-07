Жителей Нижнего Новгорода предупредили о возможных перебоях в работе транспорта из-за сильного ветра

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Перебои в работе общественного транспорта могут возникнуть в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, порывы сильного ветра могут провоцировать падение деревьев, рекламных конструкций, а также обрыв электросетей, что вызывает перебои в работе общественного транспорта, аварии и пробки.
Прогнозируется, что сильный ветер в Нижегородской области сохранится до вечера сегодняшнего дня.
О возникающих проблемах в работе транспорта нижегородцы могут сообщить по телефону 422-28-25.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 ноября в Нижнем Новгороде сильным ветром было повалено более 30 деревьев. В минувшие выходные над Нижегородской областью прошел мощный циклон.
В некоторых населенных пунктах наблюдались отключения электричества. Сейчас электроснабжение в Нижегородской области полностью восстановлено.
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