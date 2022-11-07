Нижегородцы отдают за ипотеку более 65% зарплаты Экономика

Фото: РИА Новости

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Доступность ипотеки в Нижегородской области является самой низкой по ПФО. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга использовались данные Центробанка и Росстата. Доступность ипотеки в регионах определялась по соотношению среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой зарплаты.

Всего в стране ипотечными платежами обременены около 7 млн семей. Самая доступная ипотека для населения оказалась на Чукотке, в Магадане и ЯНАО, жители которых ежемесячно отдают в качестве ипотечных платежей около 30% своей зарплаты.

Также в лидерах расположились Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Камчатский край,ХМАО, Чечня, Сахалин, Якутия - там жители отдают за ипотеку около 40% заработанного за месяц.

Эксперты определяют такие показатели низким спросом на жильё и высокими зарплатами.

Жители Осетии, Севастополя, Калмыкии платят за ипотеку более 80% от ежемесячного заработка, а в Карачаево-Черкесской Республике - 94,2%. В этих регионах оказалась самая недоступная ипотека в стране.

Нижегородская область разместилась в нижней половине рейтинга - на 71 месте, оказавшись по доступности ипотеки ниже всех субъектов ПФО.

Согласно данным, нижегородцы вынуждены отдавать за ипотечные кредиты около 65,8% среднемесячного заработка. Средний размер ипотеки в регионе составляет 3,3 млн рублей, платежи оформляется на 22,5 года.

В Мордовии, например, соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты составляет 62,1%, в Татарстане и Пензенской области - около 59%, в Удмуртии - 49%, в Перми - 47,6%.

Напомним, в сентябре этого года Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге зарплат среди ста крупных городов России.

Кроме того, Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2021 года.