Просроченные продукты питания планируют реализовывать на бирже вторсырья Общество

В начале сентября этого года в России открылась биржа вторсырья - электронная торговая площадка (ЭТП), где можно проводить процедуры покупки-продажи вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации. За первый месяц работы на бирже было выставлено 65 лотов на общую сумму 135 млн рублей.

Как сообщает телеканал "360", в перспективе на бирже планируют продавать для переработки в том числе и продукты с истекшим сроком годности. Для этих целей РЭО в партнёрстве с торговой сетью "Магнит" разработает механизм вовлечения пищевых отходов в хозяйственный оборот.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, пищевые отходы составляют около 30% ТКО. В связи с этим планируется запустить на бирже вторсырья новый отдельный модуль. Предполагается, что на ЭТП будут реализовываться товары только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и т.д.

А вот для продукции животного происхождения ЭТП позволит найти профильных контрагентов, которые специализируются на её утилизации и имеют необходимые лицензии.

Благодаря такому механизму розничные сети смогут реализовывать на бирже испорченные или просроченные продукты питания ответственным переработчикам для последующего производства удобрений и кормов для животных. Это позволит сократить объём пищевых отходов, передаваемых для уничтожения или размещения на полигонах, что положительно скажется на экологии.

Представители торговой сети "Магнит" прокомментировали, что новый модуль на ЭТП РЭО позволит упростить поиск верифицированных партнёров, проводить операции купли-продажи, передачу пищевых отходов на переработку и сделать прозрачной всю цепочку операций с вторичным использованием пищевых отходов, интегрировав продукты питания в экономику замкнутого цикла - например, в виде удобрений или и в качестве компонентов для производства комбикормовой продукции.

Напомним, биржа вторсырья - это инновационный IT-продукт, который концептуально изменил подход к организации и контролю оборота отходов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поставила цель достичь к 2030 году показателей по сортировке отходов 100%, по утилизации и захоронению - 50%. Так, уже в 2024 году в Дзержинске появится экотехнопарк, включающий мусороперерабатывающий завод и предприятия по производству продукции из вторсырья.