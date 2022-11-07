Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2022 19:02  [115] Безбарьерная среда создана в 97 школах и детсадах Нижнего Новгорода
17 ноября 2022 18:50  [159] Отраслевая рабочая группа по цифровизации городского хозяйства создана в Нижнем Новгороде по инициативе "Нижегородского водоканала"
17 ноября 2022 18:36  [189] Дополнительная спецтехника выпущена на улицы Нижнего Новгорода из-за снежного циклона
17 ноября 2022 18:06  [140] Нижегородские экологические проекты вошли в шорт-листы федеральной "Зелёной премии"
17 ноября 2022 17:44  [147] Эксперт рассказал о нюансах введения единой школьной формы в России
17 ноября 2022 17:26  [135] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 18-21 ноября
17 ноября 2022 16:34  [163] Электричка "Варя - Починки" в Нижнем Новгороде в 2022 году перевезла 1 млн пассажиров
17 ноября 2022 16:15  [142] ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний
17 ноября 2022 15:45  [160] Депутаты ЗСНО поддержали идею о бесплатном проезде по платным трассам для школьных автобусов
17 ноября 2022 15:34  [150] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр.Гагарина 18 и 19 ноября
Общество

Мониторинг деятельности музеев, расположенных на базе вузов, провели в Нижегородской области

16 ноября 2022 16:34  [190] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Активисты Центра поддержки гражданских инициатив совета сторонников "Единой России" провели мониторинг музеев нижегородских вузов. 
Мероприятия проходят в рамках всероссийского мониторинга музеев, расположенных на базе  высших учебных заведений, и реализации положений народной программы партии. 

На основе полученных данных ЦПГИ совместно с Российским историческим обществом создадут реестр музеев в вузах и разработают меры поддержки и развития. Инициативу сторонников поддержало Министерство науки и высшего образования. 

В мониторинговых мероприятиях приняли участие четыре высших учебных заведения региона: Нижегородский государственный университет  им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Приволжский исследовательский медицинский университет, а также Волжский государственный университет водного транспорта. 

Вместе с сотрудниками учебных заведений была собрана информация о проблематике, а также успешные практики деятельности вузовских музеев. 

Среди основных предложений для поддержки музейной деятельности в высших учебных заведениях были выделены следующие: определение статуса вузовского музея, что расширит  возможности для кадрового и финансового развития учреждений культуры; создание условий для мотивации и привлечения профессиональных кадров, а также повышения квалификации музейных работников; формирование профессионального сетевого сообщества руководителей подобных музеев для обмена опытом; продвижение проектов и расширение грантовых возможностей.

"Университетские музеи подчас оказываются не включенными в туристические маршруты, а их бесценные экспонаты изучаются только на внутрикорпоративном уровне. Системное обобщение поможет решению проблем таких музеев и даст повод в будущем задуматься о популяризации малоизвестных исторических коллекций, например музеев промышленных предприятий или частных собраний", - отметил региональный координатор проекта сторонников "Центр поддержки гражданских инициатив", кандидат исторических наук Иван Калмыков.

По окончании проведения мониторинга в регионах будет организован федеральный Дискуссионный клуб, по итогам которого собранные предложения сторонников будут направлены в Государственную Думу. 

Напомним, в рамках проведения Всероссийского семинара-совещания со сторонниками партии "Единая Россия", председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский поднял вопрос о необходимости регулирования деятельности "малых" музеев при образовательных организациях. 

Развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph