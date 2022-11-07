Мониторинг деятельности музеев, расположенных на базе вузов, провели в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Активисты Центра поддержки гражданских инициатив совета сторонников "Единой России" провели мониторинг музеев нижегородских вузов.

Мероприятия проходят в рамках всероссийского мониторинга музеев, расположенных на базе высших учебных заведений, и реализации положений народной программы партии.

На основе полученных данных ЦПГИ совместно с Российским историческим обществом создадут реестр музеев в вузах и разработают меры поддержки и развития. Инициативу сторонников поддержало Министерство науки и высшего образования.

В мониторинговых мероприятиях приняли участие четыре высших учебных заведения региона: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Приволжский исследовательский медицинский университет, а также Волжский государственный университет водного транспорта.

Вместе с сотрудниками учебных заведений была собрана информация о проблематике, а также успешные практики деятельности вузовских музеев.

Среди основных предложений для поддержки музейной деятельности в высших учебных заведениях были выделены следующие: определение статуса вузовского музея, что расширит возможности для кадрового и финансового развития учреждений культуры; создание условий для мотивации и привлечения профессиональных кадров, а также повышения квалификации музейных работников; формирование профессионального сетевого сообщества руководителей подобных музеев для обмена опытом; продвижение проектов и расширение грантовых возможностей.

"Университетские музеи подчас оказываются не включенными в туристические маршруты, а их бесценные экспонаты изучаются только на внутрикорпоративном уровне. Системное обобщение поможет решению проблем таких музеев и даст повод в будущем задуматься о популяризации малоизвестных исторических коллекций, например музеев промышленных предприятий или частных собраний", - отметил региональный координатор проекта сторонников "Центр поддержки гражданских инициатив", кандидат исторических наук Иван Калмыков.

По окончании проведения мониторинга в регионах будет организован федеральный Дискуссионный клуб, по итогам которого собранные предложения сторонников будут направлены в Государственную Думу.

Напомним, в рамках проведения Всероссийского семинара-совещания со сторонниками партии "Единая Россия", председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский поднял вопрос о необходимости регулирования деятельности "малых" музеев при образовательных организациях.

Развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".