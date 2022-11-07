Нижегородский водоканал выполнит реконструкцию коллектора на Мещерском бульваре Общество

Специалисты АО "Нижегородский водоканал" проведут санацию отрезка самотечного коллектора на Мещерском бульваре, являющегося частью сети хозяйственно-бытовой канализации города Нижний Новгород.

Как сообщили в пресс-службе компании, проектом предусматривается реконструкция существующего коллектора методом спиральной навивки с целью обеспечения его безаварийной работы и увеличения надёжности обслуживания абонентов.

Согласно проектной документации, будет реконструировано шесть участков коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм.на интервале: ул. Мещерский бульвар д. 5 – ул. Мещерский бульвар д. 3 корп. 3.

Выбранный метод санации коллектора спиральной навивкой с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода был выбран по двум причинам.

Во-первых, особенностью данной технологии является закрытый способ реконструкции, который предполагает минимальное количество раскопок. Это позволит свести к минимуму вредное воздействие от строительных работ на окружающую среду в водоохранной зоне Мещерского озера и охранной зоне памятника природы регионального значения "Озеро Мещерское". Во-вторых, обязательным условием проведения ремонтных работ на данном участке было сохранение постоянного функционирования коллектора. Данная технология позволит избежать полного перекрытия коллектора на период строительства и продолжить отвод стоков в период санации.