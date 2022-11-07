Световой потолок на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде отремонтируют к Новому году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Световой потолок на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде отремонтируют к Новому году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее нижегородцы обратили внимание на то, что несколько полос гирлянд погасли, что особенно заметно со стороны площади Минина и Пожарского.

Согласно информации, световой потолок будет восстановлен подрядчиком, который украсит Нижний Новгород к Новому году. Он уже определен и завершит работы к концу декабря.

Ранее сообщалось, что почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и оформление Нижнего Новгорода к Новому году.