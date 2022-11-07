Сроки сноса аварийного дома на улице Костина в Нижнем Новгороде до сих пор не определены Общество

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Сроки сноса аварийного дома на улице Костина в Нижнем Новгороде до сих пор не определены. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

Речь идет о доме №24 литеры Б и Б1. Согласно информации, в нем находится 8 жилых помещений, которые принадлежат нижегородцам на правах собственности.

С каждым собственником необходимо заключить соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, однако они до сих пор не подписаны.

Жильцам были направлены проекты документов, предусматривающие выплату возмещения до 30 декабря 2023 года.

Напомним, решение о сносе двух домов по улице Костина было принято в ноябре 2020 года.

В октябре 2021 года стало известно, что на их месте планируется возвести гостинично-деловой комплекс.