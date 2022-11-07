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Бизнес

Банк "Открытие": менее половины жителей Приволжья согласны с тем, что не в деньгах счастье

17 ноября 2022 15:42  [123] Бизнес

54% россиян и 52% респондентов из ПФО (на 2% больше, чем москвичей) считают себя материалистами. Лучшим философом всех времен, по мнению наших соотечественников, является Сократ. Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос, что для вас философия (можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные из региона чаще всего выбирали варианты "самое важное знание об устройстве мира и человека" (45% - эти показатели больше, чем в другим Федеральным округам), "то, что помогает легче пережить трудные времена" (19%) и "мои личные мысли" (20%). При этом 15% назвали философию "чем-то скучным и непонятным".

55% считают, что им свойственно философское отношение к жизни (44% скорее да, 11% определенно да). Чаще всего так отвечали жители Дальнего Востока (60%), реже всего – Центрального федерального округа (48%). По мнению 18%, им не свойственно философское отношение к жизни (16% скорее нет, 2% определенно нет). 27% не смогли определиться.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, более половины опрошенных жителей региона назвали себя материалистами. На Урале и в Южном федеральном округе их по 64%, тогда как на Дальнем Востоке только 48%, а в Москве и Московской области 49%. При этом 20% считают себя идеалистами, 16% - пофигистами (люди, которым свойственно равнодушное и безразличное отношение к происходящим событиям). 8% назвали себя агностиками и только 1% реалистами.

43% жителей ПФО согласны с фразой «не в деньгах счастье» (из них 33% скорее согласны, 10% - полностью). 41% полагает, что счастье все-таки в деньгах (34% скорее уверены в этом, 7% твердо уверены). На Дальнем Востоке с тем, что не в деньгах счастье, не согласились 50%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лишь 27%. При этом 16% затруднились ответить на этот вопрос.

56% респондентов считают, что общие знания по философии - важный показатель уровня образования современного человека (43% скорее да, 13% определенно да). Чаще всего так отвечали жители Северного Кавказа (67%), реже других - Центрального федерального округа (46%). При этом 22% не считают общие знания философии важными для современного образования (19% скорее нет, 3% определенно нет). Еще 22% затруднились дать ответ.

Лучшим философом всех времен опрошенные назвали Сократа, больше всего его ценителей оказалось в Приволжском Федеральном округе (49%), 21% Канта, тройку «призеров» разделили Платон (10%) и Маркс (10%), 1% достался Гегелю и 2% - Декарту. Другие философы суммарно набрали 4% голосов.

*Опрос проводился 8-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
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