Депутаты ЗСНО поддержали идею о бесплатном проезде по платным трассам для школьных автобусов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское Заксобрание поддержало изменения в федеральный закон, касающийся порядка оплаты проезда по платным автомагистралям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно информации, инициатива сенаторов Совета Федерации и Госдумы предполагает освобождение от платы за проезд по таким дорогам школьные автобусы, а также автобусы, осуществляющие организованную перевозку детей.

"Платные дороги – это комфортная альтернатива бесплатным. Но зачастую возможностей оплатить проезд по таким участкам дорог у школьных и детских учреждений нет. Принятие закона позволит ребятам безопасно перемещаться по качественным дорогам, не нагружая бюджет образовательных организаций", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что нижегородские дети-сироты смогут ездить на любом общественном транспорте бесплатно.