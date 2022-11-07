Депутаты ЗСНО поддержали идею о бесплатном проезде по платным трассам для школьных автобусов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Нижегородское Заксобрание поддержало изменения в федеральный закон, касающийся порядка оплаты проезда по платным автомагистралям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Согласно информации, инициатива сенаторов Совета Федерации и Госдумы предполагает освобождение от платы за проезд по таким дорогам школьные автобусы, а также автобусы, осуществляющие организованную перевозку детей.
"Платные дороги – это комфортная альтернатива бесплатным. Но зачастую возможностей оплатить проезд по таким участкам дорог у школьных и детских учреждений нет. Принятие закона позволит ребятам безопасно перемещаться по качественным дорогам, не нагружая бюджет образовательных организаций", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
Ранее сообщалось, что нижегородские дети-сироты смогут ездить на любом общественном транспорте бесплатно.
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