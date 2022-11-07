Мировая премьера балетного проекта "Терезин-квартет состоится в нижегородских Пакгаузах 24-27 ноября Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина 24-27 ноября представит в Концертном зале "Пакгаузы" на Стрелке мировую премьеру балетного проекта "Терезин-квартет".

Как рассказали в организаторы, проект представляет собой четыре однотактных балета, поставленные современными хореографами на музыку чешских композиторов – узников нацистских лагерей смерти: Павла Хааса, Ханса Краса, Гидеона Кляйна и Эрвина Шульхофа. Постановки выражают ужас и страх перед лицом чудовищных испытаний - и вместе с тем непобедимую красоту и силу духа.

Как рассказал худрук театра Алексей Трифонов, "Терезин-квартет" – это обращение к чёрным страницам истории человечества, озарённым светом музыки.

"Истинное творчество оставалось возможным и дарило людям надежду даже в условиях нацистских концлагерей. Антифашистский пафос проекта и его устремлённость в будущее как никогда актуальны в наше время. Проект привлечёт внимание молодой аудитории, потому что он говорит с ними на одном языке", – рассказал автор идеи "Терезин-квартета" .

Над премьерой работает большой творческий коллектив, в составе которого лауреаты международных и российских конкурсов: хореографы-постановщики Алессандро Каггеджи, Александр Сергеев, Максим Петров, Татьяна Баганова, художник-постановщик Этель Иошпа, художник по свету Иван Виноградов, художник по видео Игорь Домашкевич, струнный квартет солистов оркестра La Voce Strumentale, солисты балета театра оперы и балета.

Билеты на показы доступны как в кассе театра, так и на сайте. Приобрести их можно в том числе по "Пушкинской карте".

Напомним, запись нижегородской оперной премьеры "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда Глюка стала доступна для просмотра на портале "Культура.рф". Эта постановка - первый глобальный проект нового художественного руководства театра оперы и балета - худрука Алексея Трифонова и главного дирижёра Дмитрия Синьковского, а также режиссёров-новаторов Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова - двукратных лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска". Опера была представлена зрителям в концертном зале пакгаузов на Стрелке.

СПРАВКА:

Терезиенштадт – нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего города Терезин в Чехии. Терезин отличался от других лагерей смерти тем, что считался "образцовым" – здесь содержались учёные, литераторы, политики и музыканты.