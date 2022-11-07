Нижегородские экологические проекты вошли в шорт-листы федеральной "Зелёной премии" Общество

Фото: РЭО

Жюри "Зелёной премии - 2022" отобрало шорт-листы экопроектов в пяти основных номинациях. Всего на конкурс было подано более 3000 заявок, сообщает телеканал "360".

Общественная премия, которая проводится также в целях реализации федпроекта "Экономика замкнутого цикла", отбирает лучшие экологические проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с ТКО. В списки номинантов попали более 600 различных организаций и движений, предложивших свои уникальные общественные, корпоративные, технологические, цифровые, образовательные и просветительские проекты.

"Наше жюри отобрало лучшие проекты, наиболее ориентированные на экологическое мышление среди людей и бизнеса. Теперь жюри предстоит отобрать из шорт-листов ведущие проекты. Победители "Зелёной премии" своим примером они покажут, как можно в рамках своей деятельности благотворно влиять на экологическую обстановку в родной стране", — сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В число номинантов на победу попали и нижегородские проекты. Так, В шорт-лист "Технологических и цифровых проектов" вошло ООО "Веолия Маг", в списки номинации "Корпоративные проекты" попали "Внедрение биорепеллентной технологии с целью обеспечения орнитологической безопасности на объектах обработки и размещения отходов" от АО "Ситиматик", а также "Конкурс профессионального мастерства водителей мусоровозов", "Фотопроект "Нижний. Trash" от ООО "Нижэкология-НН"

Победители в каждой номинации получат на реализацию своих проектов премии в размере от 20 тысяч (за 11-20 места) до 300 тысяч рублей (за 1 место). Общий призовой фонд "Зелёной премии" составляет 3,45 млн рублей.

Церемония награждения победителей состоится 22 декабря в Москве.