Пробки в 10 баллов образовались в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород"

Вечером 18 ноября сервис "Яндекс.Карты" зафиксировал 10-балльные пробки в Нижнем Новгороде.

По данным на 16.45, движение транспорта затруднено практически на всех основных магистралях областного центра.

Так, заторы наблюдаются на проспектах Гагарина и Ленина. Движение также парализовано на Московском шоссе, на подъеме у метромоста, на Окском съезде.

Автомобили медленно едут по улицам Белинского, Ванеева, Коминтерна.

Кроме того, пробки образовались на мостах в Нижнем Новгороде: Мызинском, Канавинском, Молитовском. Ситуация усугубляется дорожно-транспортными происшествиями.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Нижнего Новгороде переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.