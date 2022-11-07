Пробки в 10 баллов образовались в Нижнем Новгороде

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НИА "Нижний Новгород"
Вечером 18 ноября сервис "Яндекс.Карты" зафиксировал 10-балльные пробки в Нижнем Новгороде.
По данным на 16.45, движение транспорта затруднено практически на всех основных магистралях областного центра.
Так, заторы наблюдаются на проспектах Гагарина и Ленина. Движение также парализовано на Московском шоссе, на подъеме у метромоста, на Окском съезде.
Автомобили медленно едут по улицам Белинского, Ванеева, Коминтерна.
Кроме того, пробки образовались на мостах в Нижнем Новгороде: Мызинском, Канавинском, Молитовском. Ситуация усугубляется дорожно-транспортными происшествиями.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Нижнего Новгороде переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.
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