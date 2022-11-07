Штрафы на еще трех парковках Нижнего Новгорода начнут взимать с 21 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Штрафы на еще трех парковках Нижнего Новгорода начнут взимать с 21 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, с понедельника в полном режиме начнут работать парковки на улице Горького (от ул. Ильинской до пл. Горького), ул. Маслякова (от Ильинской до пл. Горького) и ул. Новая (от Ильинской до пл. Горького).

В департаменте отметили, что концессионер перечисляет администрации Нижнего Новгорода 56% выручки от платы за парковку, но не менее 10 млн рублей.

Так, в прошлом году бюджет города получил 10 млн рублей, а за 3 квартала 2022 года уже 11,9 млн рублей.

Ранее штрафы за неоплату парковки начали взимать на площади Горького и улице Костина.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.