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Городские службы вывели на дороги Нижнего Новгорода 103 единицы техники во время снегопада

19 ноября 2022 10:23  [149] Общество
Городские службы вывели на дороги Нижнего Новгорода 103 единицы техники во время снегопада

Городские службы вывели на дороги Нижнего Новгорода 103 единицы техники во время снегопада

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Городские службы вывели на дороги Нижнего Новгорода 103 единицы техники во время снегопада в ночь с 18 на 19 ноября. Об этом сообщается на интеграционной платформе "Лобачевский".

Утром работа была продолжена. В настоящее время дорожными службами используется около 70 единиц техники.

Кроме того, снег на тротуарах и у остановочных павильонов убирают вручную сотрудники коммунальных служб.

В соответствии с регламентом уборка улиц в зимний период начинается после того, как толщина слоя осадков достигает 4-5 см. Сразу после этого производится посыпка противогололедными материалами. Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается циклы повторяются необходимое до полной уборки снега количество раз. Уборка улиц не производится в часы пик в утреннее и вечернее время, чтобы не создавать заторов на дорогах.

Напомним, накануне из-за снегопада в вечерний "час-пик" город встал в 10-бальных пробках.

Коммунальные службы Нижнего Новгорода были переведены в режим повышенной готовности.

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Теги:
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