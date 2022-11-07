Мужчина погиб в результате опрокидывания машины в кювет в Вознесенском районе Происшествия

Мужчина погиб в результате опрокидывания машины в кювет в Вознесенском районе. По сообщению нижегородской госавтоинспекции, ЧП произошло на 86 км трассы Выкса – Вознесенское-Сатис. Водитель Лады Приоры не справился с управлением, автомобиль оказался в кювете. Управлявший транспортным средством мужчина 1998 г.р. получил ушиб грудной клетки и тупую травму живота и был госпитализирован. Мужчина 1967 г.р., находившийся в момент аварии на пассажирском сидении, получил открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший скончался.

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