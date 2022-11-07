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Общество

Электричество отключено в Новинках и двух районах Нижнего Новгорода 21 ноября

21 ноября 2022 09:34  [1] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем электроснабжения 21 ноября в связи с плановыми, а также внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты Россетей.

Согласно информации, электричество будет отсутствовать в Новинках. Полностью обесточены улицы Гидрометеостанция, Окская, сад Колос, частично - ул. Дорожная. Света в посёлке не будет с 9:00 до 17:00.

В Канавинском районе электроснабжение ограничено на Московском шоссе, в многоквартирных домах № 126, 128, 130, 132, 134. Отключения продлятся с 9:00 до 17:00.

В Сормовском районе электричества не будет в нескольких домах, расположенных по адресам: ул. Боевых Дружин, 13; Вождей Революции, 11-15; ул. 2-я Починковская, 1-46; ул. Большая Починковская, 26, 32а, 34а, 54а; Пензенский пер., 22, 24; Союзный пер., 1.

Кроме того, по данным Управления ГОЧС Нижнего Новгорода, в Приокском районе произойдёт отключение горячего водоснабжения на пр. Гагарина. Затронет оно всего один многоквартирный дом №72. Горячей воды там не будет с 9:00 до 16:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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