Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Производство металлопроката в Нижнем Новгороде

21 ноября 2022 09:50  [58]

Изготовление металлопроката может стать важным и нужным процессом для предприятий, связанных с автомобилестроением, производством мебели, ремонтом и строительством, другими сферами. Для них может потребоваться разработка деталей и элементов определенных размеров. В компании "АНЭП-Металл" в Нижнем Новгороде производство металлопроката происходит максимально качественно, быстро и грамотно, в соответствии с необходимыми стандартами безопасности. Сотрудники выполняют заказы для предприятий разного масштаба с 2012 года. Они поставляют черный и цветной прокат, металлические сплавы, жаропрочные и полимерные материалы, прочие виды продукции.

Ассортимент и сфера применения

на сегодняшний день компания "АНЭП-Металл" активно занимается производством изделий металлопроката в любых объемах. Вся продукция проходит необходимые исследования, тестирования и контроль. Например, сотрудники выполняют химический анализ материалов и подбирают лучшие методики обработки. Весь процесс выполняется на качественном инновационном оборудовании.

Сейчас ассортимент представлен широким разнообразием металлических элементов:

  • сортовая арматура, круги, прутья, квадраты и прочее;
  • фасовочные материалы для строительного процесса: уголки, швеллеры, двутавровые балки;
  • листовой металлопрокат, созданный с помощью горячего или холодного способа;
  • трубный прокат (круглый, прямоугольный, квадратный).

Оформить заказ на изготовление продукции можно прямо на сайте компании. Также вы можете позвонить по указанному номеру телефона, чтобы связаться с менеджером и уточнить детали. Цена зависит от объема партии, типа материала и региона доставки. Особенно актуален качественный металлопрокат для машиностроения, архитектуры, коммунального хозяйства, мебельного производства, строительства.

Преимущества

Обратившись в компанию "АНЭП-Металл" за услугами производства металлопроката, клиенты получают сразу несколько преимуществ и выгодных особенностей. Например, тут они могут воспользоваться изготовлением элементов из разных типов материалов. Есть возможность разработки изделий на основе индивидуального эскиза.

Иными преимуществами служат:

  • огромный ассортимент продукции;
  • адекватные цены;
  • наличие собственных складов;
  • оперативная доставка в любой регион;
  • высокое качество продукции, ее соответствие нужным требованиям и стандартам;
  • компетентность и профессионализм сотрудников.

Также для постоянных клиентов в компании "АНЭП-Металл" действует специальная система скидок. Нередко проводятся акции, что делает приобретение металлопроката еще более выгодным. На сайте вы можете ознакомиться с ассортиментом, прайс-листом и прочей интересующей информацией.

*На правах рекламы. Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph