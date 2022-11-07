Ремонт в поврежденной при пожаре квартире пенсионерки из Нижнего Новгорода почти завершен Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Ремонт в поврежденной при пожаре квартире пенсионерки из Нижнего Новгорода почти завершен. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Ленинского района.

Согласно информации, при пожаре 2 сентября в квартире 84-летней Валентины Григорьевны обгорели стены, перестало работать электричество и газ. Пенсионерка больше месяца была вынуждена жить в обгоревшей квартире, так помещение муниципальное, а администрация Нижнего Новгорода его не ремонтировала. Нижегородка на восстановление квартиры получила только 12 тысяч рублей от мэрии и соцзащиты.

После того, как на проблему обратили внимание журналисты, в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что ремонт в пострадавшей квартире начнется 14 октября и продлится в течение месяца. На это время пенсионерке будет предоставлено другое жилье.

На данный момент работы почти завершены. В квартире идет замена электропроводки, а не следующей неделе будет установлено газовое оборудование.

Также были восстановлены межкомнатные перегородки, поклеены обои, выровнены стены и поток, пол подготовлен под линолеум. На кухне стены были уложены декоративной плиткой, заменены окна. Стоимость работ составляет более 350 тысяч рублей.

Кроме того, пенсионерке была выдана материальная помощь от городского департамента по социальной политике и управления соцзащиты населения Ленинского района.

Ранее сообщалось, что жильцы квартир, пострадавших от взрыва газа в Автозаводском районе в 2021 году, смогли вернуться домой.