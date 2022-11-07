Жильцы квартир, пострадавших от взрыва газа в Автозаводском районе в 2021 году, смогли вернуться домой Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жильцы двух квартир, пострадавших от хлопка бытового газа в доме на улице Гайдара, 18 смогли вернуться в отремонтированное жилье спустя год после инцидента. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Илья Гор.

Напомним, хлопок газа в многоквартирном доме на Автозаводе произошёл утром 2 октября 2021 года. По информации ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, в результате ЧП произошло частичное обрушение балкона, межквартирных и межтамбурных перекрытий.

После произошедшего были госпитализированы два человека. Еще 54 жильца дома было отправлено в пункты временного размещения. Позднее, по итогам заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, жильцам эвакуированных подъездов в многоквартирном многоэтажном доме на ул. Гайдара было разрешено вернуться в квартиры.

В городе был объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации.

Согласно информации, капитальный ремонт и отделка завершены в квартирах №283 и 284 подъезда №8. Сейчас жильцам помогают перевезти личные вещи со склада временного хранения.

Ранее сообщалось, что режим ЧС установили в доме на улице Баумана в Ленинском районе после хлопка газа.