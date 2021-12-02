Новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, высота ели составляет 22 метра, диаметр у основания - 10 метров.

Установка ели должна быть завершена до 10 декабря. "Ель украсят 1500 красных и золотых шаров, светодиодные гирлянды длиной более 5 километров. На верхушке ели установят звезду высотой два метра", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, в парке "Швейцария" ёлку будут украшать уже на этой неделе. Также ели уже устанавливают на территории Нижегородского, Сормовского и Приокского районов. Всего в городе появится более 150 новогодних красавиц.

Напомним, праздничные мероприятия, посвящённые Новому году, начнутся в Нижнем Новгороде 10 декабря. Основной локацией новогодних активностей станет территория Нижегородской ярмарки, а также пл. Горького и ул. Б. Покровская.