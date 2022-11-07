ВТБ расширил функционал онлайн-помощника "Монитор ВЭД" Бизнес

ВТБ внедрил новые опции цифрового консалтингового сервиса "Монитор ВЭД" для клиентов среднего и малого бизнеса, работающих с зарубежными партнерами. Сервис доступен в режиме 24х7 в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном банке ВТБ Бизнес Lite. Он позволяет участникам ВЭД минимизировать риски валютного контроля и предупредить возможные нарушения.

Теперь в базовой бесплатной подписке клиентам доступно большее число уведомлений. В расширенный список событий вошли: изменения валютного законодательства и актуальные новости ВЭД, статусы по документам валютного контроля, а также проведение платежей в иностранной валюте. Все сообщения доступны в хронологическом порядке с момента старта подписки. Настройки позволяют выбрать удобные каналы информирования и категории событий, релевантные каждому клиенту и сфере бизнеса.

Сервис помогает в режиме онлайн контролировать операции по счету, не допускать нарушений валютного законодательства и штрафов, отслеживать сроки предоставления документов и исполнения обязательств по контрактам, узнавать о зачислении иностранной валюты и изменении статуса документов валютного контроля, направленных в банк.

Подключить услугу можно дистанционно: в интернет- и мобильном банке в соответствующем разделе (в разделе "ВЭД и валютный контроль" в интернет-банке или разделе "Сервисы" в мобильном приложении) – достаточно выбрать сервис "Монитор ВЭД", заполнить и направить в банк заявку.

"ВТБ активно развивает экосистему сервисов для компаний-участников ВЭД, чтобы максимально упростить для клиентов ведение внешнеэкономической деятельности, сделать их работу с зарубежными партнерами оперативной, удобной и, что важно, безопасной. Сейчас многие наши клиенты выходят на новые для себя рынки, корректируют цепочки поставок, начинают работать с новыми иностранными контрагентами. Дополнительные опции онлайн-помощника позволят предпринимателям с легкостью отследить сроки исполнения контрактов и всегда быть в курсе требований валютного законодательства", − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Помимо базовой подписки, в сервисе "Монитор ВЭД" доступна стандартная подписка с безлимитным количеством напоминаний о важных событиях по внешнеэкономической деятельности в различных каналах.

Справка

Консалтинговый сервис "Мониторинг ВЭД" входит в экосистему ВЭД от ВТБ − комплекс цифровых решений для опытных и начинающих импортеров и экспортеров, доступных клиентам в формате "одного окна" в интернет-банке ВТБ Бизнес. Подробнее об экосистеме ВЭД от ВТБ можно узнать на сайте банка