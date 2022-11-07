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Общество

Награждение 35 сотрудников транспортной сферы прошло в Нижегородской области

21 ноября 2022 18:26  [86] Общество

Фото: Александр Воложанин

Награждение 35 сотрудников транспортной сферы прошло в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, специалистам в связи с профессиональным праздником были вручены благодарности и благодарственные письма губернатора, правительства Нижегородской области и Заксобрания региона.

Как отметил замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, практически каждая из отраслей экономики и социальной сферы сопряжена с работой транспортников.

Также свою признательность за труд представителям отрасли выразил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Награждены были работники ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс", ГП НО "Нижегородэлектротранс", ГП НО "Борское ПАП", ГП НО "Городецпассажиравтотранс", МП "Нижегородское метро" и ООО "Водолет".

Ранее сообщалось, что лучших аграриев и районы Нижегородской области наградили за вклад в развитие агропромышленного комплекса.

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Теги:
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