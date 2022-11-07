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Общество

Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 22 ноября

22 ноября 2022 09:34  [81] Общество
Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 22 ноября

Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 22 ноября

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 22 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Согласно информации, в Советском районе запланировано недолговременное отключение электроэнергии на улицах 2-я Оранжерейная (дома 11-23), Тимирязева 15, а также на Оранжерейном проезде (дома 1а, 10). Света там не будет с 9:00 до 12:00.

С 9:00 до 16:00 электричество будет отключено по адресам: ул. Братьев Игнатовых, 2а, 2б, 2г, 2в, 3-18; ул. Ворсменская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Сорочинска, 7-23; ул. Щепкина, 1, 2.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 отключение света произойдёт по адресам: ул. Высоковольтная, 1/1, 1/3; ул. Знаменская ул; 5, 8, 9, 11, 13; ул. Ракетная, 2а; ул. Электровозная, 1.

В Нижегородском районе ограничение электроснабжения произойдёт на улице Рождественской. С 13:00 до 17:00 света не будет в зданиях № 40, 47а, 49б.

Также электроснабжение будет отключено с 14:00 до 19:00 в Московском районе - на Московское шоссе. Без света в этот период останутся многоквартирные дома № 77 и 81.

Кроме того, в двух районах города будет частично отключена горячая вода с с 9:00 до 15:00. В Приокском районе - на пр.Гагарина,72 и 74 и в Московском районе - на ул.Мирошникова, 2а и ул. Панфиловцев, 13.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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