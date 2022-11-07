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Экономика

Дума Дзержинска планирует направить обращение к губернатору о ситуации в сфере недропользования

22 ноября 2022 11:53  [55] Экономика
Фото: Дума Дзержинска

Фото: Дума Дзержинска

На очередном заседании комитета по строительству, архитектуре и рациональному землепользованию Думы Дзержинска под председательством Юрия Шахунца депутаты поддержали инициативу администрации об обращении к губернатору ситуации в сфере недропользования. 

Как сообщили в пресс-службе думы, данный вопрос ранее предварительно одобрили еще два комитета - по экономике и по предпринимательству.

По информации администрации, в перечень участков недр местного значения Нижегородской области включен 31 дзержинский участок, 18 из них уже выданы.

При этом, шесть участков, по которым выданы лицензии на недропользование, расположены в инвестиционных зонах, отнесенных генпланом к
производственным и коммунально-складским зонам, в том числе один – на площадке, которая запланирована для включения во вторую очередь ОЭЗ
"Кулибин".

"Предоставление под карьеры земельных участков, которые предназначены для строительства предприятий, по сути своей противоречит интересам города, его развитию в принципе. Это зона инвестиционного развития города, и в целом региона: проложена дорога, есть нужные коммуникации. Здесь недопустимо копать ямы", - сказал Юрий Шахунц.

В обращении на имя главы региона будет предложено исключить невыданные земельные участки на территории Дзержинска из перечня участков недр местного значения Нижегородской области и отозвать лицензии по шести участкам, расположенным в инвестиционных зонах, чтобы сохранить возможности инвестиционного развития города.

Также депутаты приняли к сведению информацию администрации о ходе жилищного строительства в этом году. В частности, с начала текущего года
построено и введено в эксплуатацию более 16 тыс. кв.м. жилья, в том числе один многоквартирный жилой дом по бульвару Космонавтов, 5Е на 132 квартиры.

Продолжается застройка домов на улице Советской (ЖК "Радуга"), семиэтажного дома на улице Сухаренко, многоэтажного дома переменной этажности на проспекте Циолковского. Возводятся два дома в микрорайоне "Комсомольский", которые должны быть сданы в 2023 году - 10-этажный жилой дом на 120 квартир и 18-этажный жилой дом на 143 квартиры.

Для индивидуального жилищного строительства планируется формирование 30 земельных участков в поселке Пыра ориентировочной площадью по 1000 кв.м с целью их дальнейшего предоставления многодетным семьям. Продолжается процедура по приданию зонирования под ИЖД участку земель около поселка Колодкино.

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Теги:
Дзержинск Строительство
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