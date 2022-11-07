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Бизнес

Денис Гузовский, "Росгосстрах": из ста продуктов ИТ, которые мы используем, импортозамещения требуют единицы

22 ноября 2022 12:16  [2] Бизнес

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и изменения на страховом рынке, "Росгосстрах" намерен в 2023 году завершить трехлетнюю программу ИТ-трансформации. Она включает в себя как проекты по автоматизации внутри компании, так и вывод на рынок автоматизированных комплексов и личного кабинета для клиентов и агентов. Об этом в интервью порталу CNews сообщил руководитель Блока информационных технологий ПАО СК "Росгосстрах" Денис Гузовский. 

Он отметил, что автоматизация и более широкое внедрение цифровых технологий остаются одной из приоритетных задач для компании, однако в подход к ее решению потребовалось внести определенные коррективы.

"В состоянии турбулентности едва ли следует заниматься автоматизацией в полную силу, тем более, что нам сейчас важно оптимизировать расходы, — считает Денис Гузовский. — Так что у нас много пилотных проектов, но мы не намерены запускать все разом, а будем пробовать и смотреть, как те или другие решения будут работать в новых условиях. Так, мы начали предлагать каско для автомобилей старше трех лет, пробуем новые продукты с застройщиками".

По словам руководителя Блока информационных технологий "Росгосстраха", в компании давно занимались вопросом импортонезависимости в сфере ИТ, поэтому в этот год со всеми его санкциями и ограничениями вошли сравнительно легко. 

"Не секрет, что санкции начались еще в 2014 году, и еще тогда мы задумались о возможных альтернативах западным решениям. Сейчас ядро нашей ИТ-архитектуры на 40% состоит из западных продуктов и на 60% из российских, — отмечает Денис Гузовский. — У нас давно нет облачных решений на критичных направлениях, а из ста продуктов, которые мы используем в компании, сейчас импортозамещения требуют единицы. Oracle, Microsoft нас отключили от поддержки, но их продукты мы выкупили заранее, и даже без поддержки они уверенно прослужат еще 3–5 лет. Так что в течение ближайших трех лет мы спокойно работаем на том, что есть, а дальше посмотрим, на какие продукты будет смысл переключаться. Увидим, какие решения к тому времени окажутся самыми массовыми и удобными в использовании и одновременно выгодными для нас с точки зрения бизнеса".

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Теги:
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