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Общество

Минцифры сформирует дополнительный список IT-специалистов для отсрочки от призыва

22 ноября 2022 15:37  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минцифры сформирует дополнительный список IT-специалистов для отсрочки от призыва в армию. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на данный момент прием заявок на предоставление отсрочки в рамках осеннего призыва для IT-специалов уже завершен.

При этом министерство продолжает получать большое количество запросов от компаний с просьбой о предоставлении отсрочки сотрудникам, соответствующим критериям.

В связи с этим министерству обороны будет предоставлен еще один список. Отмечается, что окончательное решение о призыве на военную службу остается за военным ведомством.

Напомним, осенний призыв начался в Нижегородской области 1 ноября.

В период с 1 ноября по 31 декабря по всей стране в армию планируется призвать 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В Нижегородской области отправятся служить около 1 700 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода. Из них около 500 планируется направить в элитные воинские части.

По данным на 16 ноября, в регионе были призваны уже более 850 нижегородцев.

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Теги:
IT Армия Военные
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