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Проект котлована для станции метро "площадь Сенная" в Нижнем Новгорода прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена Едином госреестре заключений.
Согласно информации, документация была подготовлена пятью организациями: ФГБУ "Институт археологии РАН", "Моспромпроект", ООО "Научно-инженерный центр тоннельной ассоциации", научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" и АО "Моспроект-3".
Котлован на площади Сенной обозначен как этап 2.2 продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена.
Ранее госэкспертизу прошли два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде .
Вынос инженерных коммуникаций на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде уже завершен.
Также опубликована схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде.
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