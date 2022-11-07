Проект котлована для станции метро "площадь Сенная" в Нижнем Новгорода прошел госэкспертизу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект котлована для станции метро "площадь Сенная" в Нижнем Новгорода прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена Едином госреестре заключений.

Согласно информации, документация была подготовлена пятью организациями: ФГБУ "Институт археологии РАН", "Моспромпроект", ООО "Научно-инженерный центр тоннельной ассоциации", научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" и АО "Моспроект-3".

Котлован на площади Сенной обозначен как этап 2.2 продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена.

Ранее госэкспертизу прошли два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде .

Вынос инженерных коммуникаций на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде уже завершен.

Также опубликована схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде.