Движение электротранспорта полностью восстановилось в Нижнем Новгороде

Движение трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде полностью восстановлено, сообщили в "Нижегородэлектротрансе".
Специалисты ведомства отметили, что до сих пор происходят периодические падения веток и деревьев на контактную сеть и трамвайные пути.
Аварийные бригады НЭТ оперативно устраняют возникшие препятствия в движении наземного электротранспорта.
Кроме того, все аварийные службы предприятия переведены в усиленный круглосуточный режим работы.
Напомним, что из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода с утра работал с перебоями.
Кроме того, в Нижегородской области устраняются аварии на энергосистемах после ледяного дождя.
Накануне на дороги Нижнего Новгорода выведено максимально количество снегоуборочной техники.
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