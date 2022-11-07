Движение электротранспорта полностью восстановилось в Нижнем Новгороде Общество

Движение трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде полностью восстановлено, сообщили в "Нижегородэлектротрансе".

Специалисты ведомства отметили, что до сих пор происходят периодические падения веток и деревьев на контактную сеть и трамвайные пути.

Аварийные бригады НЭТ оперативно устраняют возникшие препятствия в движении наземного электротранспорта.

Кроме того, все аварийные службы предприятия переведены в усиленный круглосуточный режим работы.

Напомним, что из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода с утра работал с перебоями.

Кроме того, в Нижегородской области устраняются аварии на энергосистемах после ледяного дождя.

Накануне на дороги Нижнего Новгорода выведено максимально количество снегоуборочной техники.