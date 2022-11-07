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Общество

ФОК в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется построить к 2025 году

23 ноября 2022 15:16  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ФОК в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется построить к 2025 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 23 ноября.

Согласно информации, проект ФОКа в настоящее время проходит госэкспертизу. Средства на его разработку были выделены в 2020 году.

Планируется, что строительство будет осуществляться по концессии. Стоимость объекта составит 933 млн рублей.

Строительство ФОКа начнется в 2023 году, а завершить его планируется в 2024-2025 годах.

Напомним, что строительством ФОКа на проспекте Кораблестроителей занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией, а здание осталось недостроенным. В ноябре 2019 года оно было передано в региональную собственность.

В феврале 2020 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" право пользования земельным участком, где ведется строительство ФОКа.

Планируется, что недостроенный ФОК будет снесен перед началом строительства нового здания.

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Теги:
Строительство ФОК
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