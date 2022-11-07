Гололёд сохранится на дорогах Нижегородской области до 25 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ГУ МЧС по Нижегородскорй области распространило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды.

Согласно информации, до конца дня 24 ноября и днём 25 ноября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области сохранится гололёд. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах.

Накануне в ведомстве предупредили, что в первой половине дня 24 ноября в регионе продолжится ледяной дождь, снегопад.

Напомним, 22 и 23 Нижегородскую область накрыл ледяной дождь. Из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работал с перебоями. Также непогода поломала ветки и деревья, которые падали на дороги и трамвайные рельсы.

Энергетики в течение ночи и всего дня 23 ноября устраняли аварии на энергосистемах.

Кроме того, более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники вчера устраняли последствия непогоды во дворах Нижнего Новгорода.