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Общество

Гололёд сохранится на дорогах Нижегородской области до 25 ноября

24 ноября 2022 12:36  [50] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ГУ МЧС по Нижегородскорй области распространило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды.

Согласно информации, до конца дня 24 ноября и днём 25 ноября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области сохранится гололёд. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах.

Накануне в ведомстве предупредили, что в первой половине дня 24 ноября в регионе продолжится ледяной дождь, снегопад.

Напомним, 22 и 23 Нижегородскую область накрыл ледяной дождь. Из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работал с перебоями. Также непогода поломала ветки и деревья, которые падали на дороги и трамвайные рельсы. 

Энергетики в течение ночи и всего дня 23 ноября устраняли аварии на энергосистемах.

Кроме того, более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники вчера устраняли последствия непогоды во дворах Нижнего Новгорода. 

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Теги:
МЧС Погода
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