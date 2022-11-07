Убивший сверстника нижегородский подросток объявлен в розыск Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Убивший сверстника нижегородский подросток объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, вечером 6 июня 2022 года на ул. Куйбышева в Московском районе Нижнего Новгорода 13-летний подросток несколько раз ударил ножом 12-летнего знакомого и скрылся с места происшествия. От полученных травм мальчик скончался. Убийца был задержан в тот же день.

Согласно информации, подозреваемый состоял на учете в медицинском учреждении.

В период с 6 июня по 21 июля он находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, после чего был отпущен домой и направлен для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.

Предполагалось, что после прохождения комиссии подросток будет помещён в специализированное учебное заведение закрытого типа. Но подозреваемый на комиссию не явился.

В связи с этим подросток был объявлен в розыск. Его местонахождение устанавливается.