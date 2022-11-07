Число бюджетных мест в ПИМУ на следующий учебный год будет увеличено Общество

Фото: ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Минздраве РФ сообщили, что число бюджетных мест в медицинских университетах в следующем учебном году будет увеличено по нескольким специальностям.

Согласно федеральной информации, по всей стране на 3,2% больше мест станет при наборе первокурсников-бюджетников на специальность "лечебное дело", на 4,9% — на специальность "педиатрия" и на 7,4% - на специальность "медико-профилактическое дело".

НИА "Нижний Новгород" выяснил, как изменится количество бюджетных мест в одном из самых востребованных медицинских вузов страны - Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ).

Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, по сравнению с 2022 годом количество бюджетных мест в ПИМУ будет увеличено на 53.

В частности, контрольные цифры приёма на 2023/2024 составляют 572 места.

Увеличение количества бюджетных мест по факультетам будет распределено следующим образом:

- Лечебное дело: +25 (250 мест за прошлый год),

- Медико-профилактический: +0 (65 мест за прошлый год),

- Стоматологический: +3 (29 мест за прошлый год),

- Педиатрический: +20 (150 мест за прошлый год),

- Фармацевтический: +5 (25 мест за прошлый год).



Насколько изменится количество платных мест, пока не известно: на сегодняшний день проект находится на утверждении в Министерстве здравоохранения РФ.

Напомним, в прошлом году ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки.

Ранее сообщалось, что ПИМУ первым из вузов Нижегородской области откроет филиал в другом регионе. Так, с 1 сентября 2023 года начнёт работу Владимирский филиал Приволжского исследовательского медуниверситета.