Нацпроекты — людям
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2022 14:36  [50] Число бюджетных мест в ПИМУ на следующий учебный год будет увеличено
25 ноября 2022 14:25  [62] Торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи "Coro di Linguisti" прошла вчера на Нижегородской ярмарке
25 ноября 2022 14:17  [103] Еще три парковки в районе площади Горького в Нижнем Новгороде станут платными с 28 ноября
25 ноября 2022 14:03  [74] Перечень водоемов для обследования и расчистки в Нижегородской области будет расширен
25 ноября 2022 12:53  [156] Коллекция одежды и аксессуаров "Вместе за Нижний" поступила в продажу
25 ноября 2022 12:14  [119] Александр Тюрин избран председателем Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса
25 ноября 2022 11:20  [293] Проект строительства ВСМ Москва - Нижний Новгород был приостановлен
25 ноября 2022 11:12  [119] Чествование многодетных семей с новорожденными прошло в рамках Дня матери в Дзержинске
25 ноября 2022 10:53  [155] Морозную погоду до -15° принесёт антициклон в Нижегородскую область на выходные
25 ноября 2022 10:09  [384] Режим ЧС межмуниципального характера введен в Нижегородской области
Общество

Число бюджетных мест в ПИМУ на следующий учебный год будет увеличено

25 ноября 2022 14:36  [50] Общество

Фото: ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Минздраве РФ сообщили, что число бюджетных мест в медицинских университетах в следующем учебном году будет увеличено по нескольким специальностям.

Согласно федеральной информации, по всей стране на 3,2% больше мест станет при наборе первокурсников-бюджетников на специальность "лечебное дело", на 4,9% — на специальность "педиатрия" и на 7,4% - на специальность "медико-профилактическое дело".

НИА "Нижний Новгород" выяснил, как изменится количество бюджетных мест в одном из самых востребованных медицинских вузов страны - Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ).

Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, по сравнению с 2022 годом количество бюджетных мест в ПИМУ будет увеличено на 53.

В частности, контрольные цифры приёма на 2023/2024 составляют 572 места.

Увеличение количества бюджетных мест по факультетам будет распределено следующим образом:

- Лечебное дело: +25 (250 мест за прошлый год),
- Медико-профилактический: +0 (65 мест за прошлый год),
- Стоматологический: +3 (29 мест за прошлый год),
- Педиатрический: +20 (150 мест за прошлый год),
- Фармацевтический: +5 (25 мест за прошлый год).

Насколько изменится количество платных мест, пока не известно: на сегодняшний день проект находится на утверждении в Министерстве здравоохранения РФ.

Напомним, в прошлом году ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки.

Ранее сообщалось, что ПИМУ первым из вузов Нижегородской области откроет филиал в другом регионе. Так, с 1 сентября 2023 года начнёт работу Владимирский филиал Приволжского исследовательского медуниверситета.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование ПИМУ
Поделиться:
Новости по теме
17 ноября 2022 16:15  [436] ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний
07 сентября 2022 17:20  [656] Николай Карякин и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписали соглашение об открытии филиал ПИМУ
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph