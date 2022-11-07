Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет построен по концессии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет построен по концессии. Возможность заключения концессионного соглашения была одобрена Советом по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области.

Согласно информации, с концессионной инициативой выступило ООО "Концессионная строительная компания №11".

Проект разделен на четыре очереди строительства. Общая длина трассы составит около 16 км. Стоимость объекта пока что находится в стадии обсуждении. Для снижения финансовой нагрузки на регион концессионер планирует привлечь заём ООО "СОПФ Инфраструктурные облигации".

Срок строительства будет определен после разработки документации и прохождения госэкспертизы.

Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, дублер создаст дополнительную связь для нагорной и заречной части Нижнего Новгорода, улучшит транспортную связанность Приокского и Автозаводского районов, а также разгрузит существующие дороги и Мызинский мост.

Ранее сообщалось, что третью очередь проекта дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде спроектируют за 21 млн рублей, а вторую - за 95,3 млн рублей.

Напомним, что дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок.Стоимость строительства составит 47 млрд рублей.